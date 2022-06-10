Нова формула і лише е-декларація. Як Кабмін хоче змінити розмитнення авто

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні було схвалено законопроект про внесення змін до Митного кодексу щодо оподаткування авто на іноземних номерах.

Зокрема, пропонується зобов'язати проводити розмитнення лише на підставі електронної митної декларації. Такий документ подається через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Підприємства, які декларують легкові автомобілі з пробігом і старше трьох років, можуть за бажанням обрати будь-яку іншу форму декларування.

Крім того, законопроектом про зміни до Податкового кодексу пропонується запровадити нову формулу розмитнення. Відповідно до неї не буде прийматися до уваги вартість автомобіля. Формула розрахунку складатиметься з показників віку, типу двигуна, об'єму двигуна і ексклюзивності транспортного засобу.

Також пропонується звільнити від сплати пенсійного збору установи та організації незалежно від форми власності, а також фізичних осіб, що отримують право власності на легкові авто, які підлягають першій державній реєстрації в Україні.