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"Новаторська віха": Байден відреагував на призначення нового прем'єра Британії

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Вашингтон, Вівторок 25 жовтня 2022 05:27
"Новаторська віха": Байден відреагував на призначення нового прем'єра Британії Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден назвав очікуване призначення Ріші Сунака наступним прем'єр-міністром Великобританії новаторською віхою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Байден, виступаючи на заході в Білому домі, присвяченому індійському святу Дівалі, сказав, що Сунака, який також має індійське походження, мав бути призначений прем'єр-міністром у вівторок після зустрічі з королем Чарльзом.

"У нас є новини, що Ріші Сунак тепер прем'єр-міністр. Очікується, що він стане прем'єр-міністром, я думаю, завтра, коли він піде до короля. Досить напрочуд. Інноваційна віха, і це важливо", - заявив він.

Ріші Сунак, якому 42 роки, входить до 250 найбагатших британців і займається політикою з 2015 року. До обрання на посаду прем'єра та лідера Консервативної партії він працював у парламентському комітеті з питань екології та міністерствах житлового будівництва та фінансів.

Нагадаємо, жителі Великобританії вважають, що колишній міністр фінансів Ріші Сунак може краще впоратися з роботою на посаді прем'єра, ніж Борис Джонсон та лідер Палати громад Пенні Мордонт.

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