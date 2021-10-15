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Новак назвал преждевременными разговоры о новом контракте на транзит газа по Украине

Новина українською →
Москва, Пятница 15 октября 2021 14:09
Новак назвал преждевременными разговоры о новом контракте на транзит газа по Украине Фото: российский вице-премьер Александр Новак (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

В Российской Федерации считают преждевременными разговоры о новом контракте на транзит газа через Украине. Поскольку нынешний контракт будет действовать еще более трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Как отметил вице-премьер-министр России Александр Новак, с Украиной заключили контракт на транзит газа до 2024 года.

"Сейчас рано об этом (о новом контракте, - ред.) говорить, потому что еще более 3,5 лет до исполнения этого контракта", - заявил он журналистам в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Киев будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет.

Но у президента России Владимира Путина ответили, что Украине нужно предложить конкурентоспособные тарифы и самой договариваться с Европой, чтобы сохранить транзит российского газа.

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Российская Федерация Транзит газа
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