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Новачок УПЛ звільнив тренера до старту сезону

Фото: Мирон Маркевич залишився без роботи (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Антон Федорців

Львівські "Карпати" підтвердили відставку Мирона Маркевича з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

73-річний фахівець покинув "зелено-білих" за обопільною згодою. Досвідчений тренер повернув галицький колектив до футбольної еліти.

Маркевич уп'яте очолив "Карпати" влітку торік. На чолі львів'ян він фінішував другим у Першій лізі та повернув "левів" до Прем'єр-ліги. Поголос про розрив тренера з "Карпатами" пішов зі старту міжсезоння. Маркевич нібито конфліктував зі скаутинговою службою.

Найімовірнішим претендентом на вакантну посаду став Владислав Лупашко. Колишній керманич петровського "Інгульця" нещодавно приєднався до структури львів'ян. Він очолив команду U-19 "зелено-білих".

"Карпати" розпочнуть новий сезон Прем'єр-ліги 3 серпня. У стартовому турі "леви" гостюватимуть у Рівному. Перед початком кампанії львів'яни приєдналися до УПЛ ТБ.

До слова, раніше УАФ відмовилася відкликати атестат "Дніпра-1" на виступи в УПЛ.

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