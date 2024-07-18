RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новичок УПЛ уволил тренера до старта сезона

Фото: Мирон Маркевич остался без работы (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Антон Федорцив

Львовские "Карпаты" подтвердили отставку Мирона Маркевича с должности главного тренера команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

73-летний специалист покинул "зелено-белых" по обоюдному согласию. Опытный тренер вернул галицкий коллектив в футбольную элиту.

Маркевич в пятый раз возглавил "Карпаты" летом в прошлом году. Во главе львовян он финишировал вторым в Первой лиге и вернул "львов" в Премьер-лигу. Молва о разрыве тренера с "Карпатами" пошла со старта межсезонья. Маркевич якобы конфликтовал со скаутинговой службой.

Самым вероятным претендентом на вакантную должность стал Владислав Лупашко. Бывший наставник петровского "Ингульца" недавно присоединился к структуре львовян. Он возглавил команду U-19 "зелено-белых".

"Карпаты" откроют новый сезон Премьер-лиги 3 августа. В стартовом туре "львы" будут гостить в Ровно. Перед началом кампании львовяне присоединились к УПЛ ТВ.

К слову, ранее УАФ отказалась отозвать аттестат "Днепра-1" на выступления в УПЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныУПЛФК Карпаты