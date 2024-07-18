Новичок УПЛ уволил тренера до старта сезона

Львовские "Карпаты" подтвердили отставку Мирона Маркевича с должности главного тренера команды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
73-летний специалист покинул "зелено-белых" по обоюдному согласию. Опытный тренер вернул галицкий коллектив в футбольную элиту.
Маркевич в пятый раз возглавил "Карпаты" летом в прошлом году. Во главе львовян он финишировал вторым в Первой лиге и вернул "львов" в Премьер-лигу. Молва о разрыве тренера с "Карпатами" пошла со старта межсезонья. Маркевич якобы конфликтовал со скаутинговой службой.
Самым вероятным претендентом на вакантную должность стал Владислав Лупашко. Бывший наставник петровского "Ингульца" недавно присоединился к структуре львовян. Он возглавил команду U-19 "зелено-белых".
"Карпаты" откроют новый сезон Премьер-лиги 3 августа. В стартовом туре "львы" будут гостить в Ровно. Перед началом кампании львовяне присоединились к УПЛ ТВ.
К слову, ранее УАФ отказалась отозвать аттестат "Днепра-1" на выступления в УПЛ.
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