Новачок "Шахтаря" поїде на чемпіонат світу U-20

До заявки молодіжної збірної Еквадору на прийдешній Мундіаль потрапив півзахисник Деніль Кастільйо. Влітку він приєднається до лав донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo .

19-річний хавбек поїде на ЧС-2023 до Аргентини. Турнір розпочнеться 20 травня та триватиме до 11 червня.

Кастільйо дебютував у складі збірної Еквадору U-20 в червні торік. Із того часу опорник провів 17 матчів у лавах "триколірної" молодіжки. Зокрема, він був основним виконавцем на недавньому Копа Амеріка, де еквадорці посіли 4-те місце. На ЧС-2023 молодіжка зустрінеться зі США, Фіджі та Словаччиною на груповому етапі.

На професіональному рівні Кастільйо досі не дебютував. Центрхав натомість грав за резервну команду ЛДУ Кіто в Копа Лібертадорес U-20 у сезоні-2022. У нинішньому ж сезоні він одного разу потрапив на лаву запасних "білих" у чемпіонаті.

"Шахтар" оголосив про трансфер Кастільйо наприкінці квітня. Латиноамериканський талант уклав із "гірниками" контракт на 5 років. Сума відступних еквадорця залишається невідомою.