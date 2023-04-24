"Шахтар" оформив перехід таланта з Південної Америки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Опорний хавбек змінить ЛДУ Кіто на лави "гірників". Перехід латиноамериканця відбудеться 1 липня.

Кастільйо підписав із "Шахтарем" контракт на 5 років. Сума відступних за 19-річного еквадорця наразі залишається невідомою. У сезоні-2022 опорник зіграв 15 поєдинків за резервну команду ЛДУ Кіто в Кубку Лібертадорес U-20. У першій команді "білих" він ще не дебютував.

Натомість Кастільйо – важливий виконавець еквадорської молодіжки. За рік після прем'єрного матчу в червні 2022-го він встиг провести 17 матчів у футболці Еквадору U-20. Зокрема, хавбек був основним на недавньому Копа Амеріка серед молоді.

Кастільйо стане третім еквадорцем в історії Прем'єр-ліги. Раніше півзахисник Меркадо захищав кольори "Ворскли" та "Кривбаса", а форвард Міна виступав у "Чорноморці". Освоїтися в "Шахтарі" йому допоможуть інші латиноамериканці – бразилець Тейлор і венесуелець Келсі.