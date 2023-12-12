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Новичок сезона могучим данком не спас "Сан-Антонио" от поражения: момент дня в НБА

Хьюстон, Вторник 12 декабря 2023 12:16
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Новичок сезона могучим данком не спас "Сан-Антонио" от поражения: момент дня в НБА Фото: Виктор Вембаньяма (справа) набрал 15 пунктов против "Рокетс" (facebook.com/Spurs)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Сан-Антонио Сперз" Виктор Вембаньяма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Первый номер драфта запомнился моментом в третьей четверти противостояния с "Хьюстоном". Он на входе в "краску" получил передачу партнера и одной правой вложил мяч в корзину. Защитник "Рокетса" выглядел статистом.

Стараний Вембаньямы снова не хватило для итогового успеха. "Сан-Антонио" уступил "Хьюстону" (82:93) и потерпел 17-е поражение подряд в регулярке НБА. "Рокетс" же закрепились на 7-й строчке Западной конференции.

Самым результативным на паркете в этот вечер стал форвард "Хьюстона" Таги Исон. Он набрал 18 пунктов, сделал 14 подборов и оформил 1 ассист. Тем временем Вембаньяма закончил поединок с дабл-даблом (15 очков, 18 подборов).

Кто такой Виктор Вембаньяма

Уроженец пригорода Парижа, воспитанник французского "Нантера". Выбран "Сан-Антонио" под первым номером драфта НБА этого года.

На профессиональном уровне дебютировал еще осенью 2019 года, сыграв полминуты в Кубке Европы. Сезон 2020/21 провел в родной команде, а следующий год отыграл за "Лион". Впоследствии попал в ряды "Метрополитана", стал MVP и Лучшим снайпером французской ЛНБ (2023).

Баскетбольный идол – защитник "Клипперс" Расселл Уэстбрук. Вембаньяма свободно говорит по-английски, а на родине успел получить диплом бакалавра с отличием. Перед стартом сезона попал в скандал с поп-иконой Бритни Спирс, пострадавшей от охраны баскетболиста.

К слову, ранее Леброн Джеймс привел "Лейкерс" к триумфу в In-Season Tournament НБА.

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