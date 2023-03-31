Новачок сезону з "Денвера" виконав розкішний "томагавк": момент дня в НБА

Молодий американець найбільше запам'ятався моментом у третій чверті. Він отримав м'яч поруч із боковою лінією, змістився до центру та сміливо пішов під щит "Нью-Орлеана". Браун утік від двох опонентів, а потім на плечах ще двох виконав данк однією рукою.

Старань оборонця, однак, забракло для підсумкового успіху "Наггетс". Господарі майданчика зазнали розгромної поразки від "Пеліканс" (88:107). Щоправда, лідерство в Західній конференції "Денвер" не втратив. "Нью-Орлеан" тут іде на 7-й сходинці.

Сам Браун провів на паркеті майже 23 хвилин. За цей час він встиг набрати 11 очок і зробив 1 підбирання. Найрезультативнішим у матчі став форвард "Пеліканс" Брендон Інгрем із тріпл-даблом (31 пункт, 11 підбирань, 10 передач).

Хто такий Крістіан Браун

Уродженець штату Канзас, на студентському рівні виступав за місцевих "Джейгокс". Обраний "Денвером" під 21-м номером драфту НБА-2022.

У складі "Канзаса" торік тріумфував у Національній асоціації студентського спорту. Проводить перший сезон на професіональному рівні. Під егідою НБА дебютував у грудні – відіграв 29 хвилин і набрав 13 очок проти "Мемфіса".

Брат Брауна – Паркер – захищає кольори Університету Санта-Клари. Родина матері новачка була введена до Залу спортивної слави Міссурі. Сам Браун запустив лінійку одягу THE CB2 Collection.