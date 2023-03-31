UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новачок сезону з "Денвера" виконав розкішний "томагавк": момент дня в НБА

Фото: Крістіан Браун набрав 11 пунктів проти "Нью-Орлеана" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорців

На вершині підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Денвер Наггетс" Крістіан Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Молодий американець найбільше запам'ятався моментом у третій чверті. Він отримав м'яч поруч із боковою лінією, змістився до центру та сміливо пішов під щит "Нью-Орлеана". Браун утік від двох опонентів, а потім на плечах ще двох виконав данк однією рукою.

Старань оборонця, однак, забракло для підсумкового успіху "Наггетс". Господарі майданчика зазнали розгромної поразки від "Пеліканс" (88:107). Щоправда, лідерство в Західній конференції "Денвер" не втратив. "Нью-Орлеан" тут іде на 7-й сходинці.

Сам Браун провів на паркеті майже 23 хвилин. За цей час він встиг набрати 11 очок і зробив 1 підбирання. Найрезультативнішим у матчі став форвард "Пеліканс" Брендон Інгрем із тріпл-даблом (31 пункт, 11 підбирань, 10 передач).

Хто такий Крістіан Браун

Уродженець штату Канзас, на студентському рівні виступав за місцевих "Джейгокс". Обраний "Денвером" під 21-м номером драфту НБА-2022.

У складі "Канзаса" торік тріумфував у Національній асоціації студентського спорту. Проводить перший сезон на професіональному рівні. Під егідою НБА дебютував у грудні – відіграв 29 хвилин і набрав 13 очок проти "Мемфіса".

Брат Брауна – Паркер – захищає кольори Університету Санта-Клари. Родина матері новачка була введена до Залу спортивної слави Міссурі. Сам Браун запустив лінійку одягу THE CB2 Collection.

До слова, напередодні універсал "Оклахоми" Вільямс підкорив хіт-парад баззером проти "Детройта".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол