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Новачок "Рейнджерс" із дебютною шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Владімір Тарасенко (в центрі) – дивний герой ігрового дня (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав вінгера "Нью-Йорк Рейнджерс" Владімір Тарасенко найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Найсильніша ліга світу продовжила демонструвати незрозумілі сентименти до представників країни-агресора. Новачок "Рейнджерс" опинився нагорі топ-3 зірок, хоча закинув лише одну шайбу в надрезультативному матчі.

Тарасенко відкрив рахунок у протистоянні нью-йоркців зі "Сіетлом" (6:3). Уже на 3-й хвилині він перед воротами замкнув передачу співвітчизника Панаріна від правого краю. Інші "синьосорочечники" – Какко, Крайдер, Ліндгрен і Трочек – набрали по 2 пункти за підсумками матчу проти "Кракен".

Більше того, краще за Тарасенка виступили й інші зірки. Оборонець "Піттсбурга" П'єр-Олів'є Жозеф оформив дубль і віддав асист у виїзному поєдинку з "Анахаймом" (6:3). Натомість центрфорвард "Торонто" Джон Таварес закинув дві шайби "Коламбусу" на виїзді (3:0).

Із тріумфаторів вечора 10 лютого у плей-офф сезону впевнено проходять "Рейнджерс", "Піттсбург" і "Торонто". Натомість "Чикаго" перестріляв "Арізону" в битві аутсайдерів Центрального дивізіону (4:3 ОТ). Центральний матч прийдешнього ігрового дня – протистояння "Бостона" та "Вашингтона".

До слова, напередодні форвард "Ванкувера" Петтерссон очолив хіт-парад зірок із дублем проти "Нью-Йорк Айлендерс".

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