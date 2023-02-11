Новичок "Рейнджерс" с дебютной шайбой стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Сильнейшая лига мира продолжила демонстрировать непонятные сантименты к представителям страны-агрессора. Новичок "Рейнджерс" оказался наверху топ-3 звезд, хотя забросил лишь одну шайбу в сверхрезультативном матче.

Тарасенко открыл счет в противостоянии нью-йоркцев с "Сиэтлом" (6:3). Уже на 3-й минуте он перед воротами замкнул передачу соотечественника Панарина с правого края. Другие "синерубашечники" – Какко, Крайдер, Линдгрен и Трочек – набрали по 2 пункта по итогам матча против "Кракен".

Более того, лучше Тарасенко выступили и другие звезды. Защитник "Питтсбурга" Пьер-Оливье Жозеф оформил дубль и отдал ассист в выездном поединке с "Анахаймом" (6:3). В свою очередь центрфорвард "Торонто" Джон Таварес забросил две шайбы "Коламбусу" на выезде (3:0).

Среди триумфаторов вечера 10 февраля в плей-офф сезона уверенно проходят "Рейнджерс", "Питтсбург" и "Торонто". "Чикаго" же перестрелял "Аризону" в битве аутсайдеров Центрального дивизиона (4:3 ОТ). Центральный матч грядущего игрового дня – противостояние "Бостона" и "Вашингтона".