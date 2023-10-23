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Новачок "Детройта" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Алекс Дебрінкет змусив глядачів кидати картузи на лід (twitter.com/DetroitRedWings)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали нападника "Детройт Ред Вінгз" Алекса Дебрінкета найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

25-річний американець, який перебрався в Мічиган у міжсезоння, доклався до розгрому "Калгарі" (6:2) на домашньому льоду. Він закинув три шайби та віддав результативну передачу.

Дебрінкет узявся до справи в дебюті, скориставшись перед воротами передачею Холла. Згодом його заспів підтримав Велено, а на старті другого періоду вінгер асистував Ларкіну. Той віддячив у середині 20-хвилинки, коли Дебрінкет із лівої зони вкидання відправив шайбу під поперечину.

Натомість після гола Велмана на старті фінального періоду нападник встановив остаточний результат. Дебрінкет отримав передачу Реймонда на хід і класним кидком під стійку змусив Владаржа капітулювати. Для вінгера цей хет-трик – п'ятий у кар'єрі в НХЛ.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Ред Вінгз" Ділан Ларкін і центральний нападник "Бостона" Меттью Пуатра. Перший оформив гол і асист у протистоянні з "Калгарі". Натомість другий прем'єрним дублем доклався до перемоги над "Анахаймом" (3:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Детройт" – "Калгарі" – 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
  • "Анахайм" – "Бостон" – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

До слова, напередодні вінгер "Колорадо" Лехконен очолив хіт-парад зірок із шайбою та трьома асистами.

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