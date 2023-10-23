Новачок "Детройта" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

25-річний американець, який перебрався в Мічиган у міжсезоння, доклався до розгрому "Калгарі" (6:2) на домашньому льоду. Він закинув три шайби та віддав результативну передачу.

Дебрінкет узявся до справи в дебюті, скориставшись перед воротами передачею Холла. Згодом його заспів підтримав Велено, а на старті другого періоду вінгер асистував Ларкіну. Той віддячив у середині 20-хвилинки, коли Дебрінкет із лівої зони вкидання відправив шайбу під поперечину.

Натомість після гола Велмана на старті фінального періоду нападник встановив остаточний результат. Дебрінкет отримав передачу Реймонда на хід і класним кидком під стійку змусив Владаржа капітулювати. Для вінгера цей хет-трик – п'ятий у кар'єрі в НХЛ.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Ред Вінгз" Ділан Ларкін і центральний нападник "Бостона" Меттью Пуатра. Перший оформив гол і асист у протистоянні з "Калгарі". Натомість другий прем'єрним дублем доклався до перемоги над "Анахаймом" (3:1).

Усі результати вечора в НХЛ: