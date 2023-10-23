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Новичок "Детройта" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Алекс Дебринкэт заставил зрителей бросать кепки на лед (twitter.com/DetroitRedWings)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали нападающего "Детройт Ред Уингз" Алекса Дебринкэта лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

25-летний американец, перебравшийся в Мичиган в межсезонье, приложился к разгрому "Калгари" (6:2) на домашнем льду. Он забросил три шайбы и отдал результативную передачу.

Дебринкэт принялся за дело в дебюте, воспользовавшись перед воротами передачей Холла. Впоследствии его запев поддержал Велено, а на старте второго периода вингер ассистировал Ларкину. Тот отблагодарил в середине 20-минутки, когда Дебринкэт из левой зоны вбрасывания отправил шайбу под перекладину.

После гола Уолмана на старте финального периода нападающий установил окончательный результат. Дебринкэт получил передачу Рэймонда на ход и классным броском под штангу заставил Владаржа капитулировать. Для вингера этот хет-трик – пятый в карьере в НХЛ.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Ред Уингз" Дилан Ларкин и центральный нападающий "Бостона" Мэттью Пуатра. Первый оформил гол и ассист в противостоянии с "Калгари". Второй же премьерным дублем приложился к победе над "Анахаймом".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Детройт" – "Калгари" – 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
  • "Анахайм" – "Бостон" – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

К слову, накануне вингер "Колорадо" Лехконен возглавил хит-парад звезд с шайбой и тремя ассистами.

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