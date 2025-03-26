Нова житлова політика впроваджуватиметься за принципами, які прописали на рівні закону: подробиці

Нова житлова політика, основні засади якої сформульовані у законопроєкті №12377, ухвалення якого очікують найближчим часом, буде ґрунтуватися на семи основних принципах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Зокрема, принципу доступності і безбарʼєрності житла, що відповідає одному з принципів відновлення України, а також принципу соціальної інтеграції, в рамках якої йдеться про розвиток районів, де мешкають громадяни із змішаним доходом. Це сприятиме запобіганню концентрації бідності та різноманіття соціально-економічного походження.

За її словами, у рамковому законопроєкті «Про основні засади житлової політики» (№12377), ухвалення якого очікується найближчим часом, передбачено 7 ключових пунктів, на яких базуватиметься нова житлова політика.

Зокрема, йдеться про:

Принцип доступності та безбарʼєрності житла – житлова політика сприяє забезпеченню осіб житлом залежно від їхніх потреб і можливостей, при цьому забезпечується поєднання економічної та фізичної доступності житла для кожного в розумінні фізіологічних, культурних та соціальних потреб осіб;

Принцип непорушності права на житло та недоторканності житла. Власники та користувачі мають можливість стабільного здійснення прав щодо володіння, користування та у встановлених законодавством випадках розпорядження житлом;

Принцип прозорості та громадської участі – відкрита своєчасна комунікація, розробка та реалізація житлової політики із забезпеченням вільної участі громадськості та інших субʼєктів житлових відносин;

Принцип свободи вибору - особам надана можливість самостійно та на власний розсуд реалізувати своє право на житло шляхом вибору різних механізмів, передбачених цим та іншими законами України;

Принцип справедливості та рівного доступу кожного до житла – житлова політика має сприяти недискримінації та рівному доступу до житла всіх осіб, незалежно від соціальних, економічних, особистих характеристик, таким чином запобігаючи будь-якій формі дискримінації у сфері житла. Цей принцип передбачає побудову системи житлової політики такою, яка дає змогу захистити право на житло кожної особи, не допускати свавілля і нерівності серед субʼєктів житлових відносин, визначає осіб, які можуть скористатися державною підтримкою в реалізації права на житло, встановлює відповідальність самих осіб у процесі реалізації житлових прав перед державою та іншими особами;

Принцип стратегічного планування – системна діяльність із обґрунтування та ухвалення рішень щодо житлової політики на основі даних аналізу зовнішнього оточення та внутрішнього потенціалу, яка охоплює комплекс стратегій, планів, проектів і програм;

Принцип соціальної інтеграції – розвиток районів із змішаним доходом, соціальна інклюзія та мобільність, запобігання концентрації бідності та різноманіття соціально-економічного походження, культурної ідентичності.

"Наше завдання – реформувати застаріле і неефективне житлове законодавство таким чином, щоб нова житлова політика реально вирішувала проблеми людей, які потребують поліпшення житлових умов. Це найкращі європейські практики, які, по-перше, працюють, по-друге – адаптовані під українські реалії. Потрібно враховувати, що європейське законодавство з цього приводу змінювалося відповідно до потреб громадян постійно. А наше застрягло у радянській площині", - пояснила нардепка.

Вона також зауважила, що величезна роль у новому житловому законодавстві приділена створенню житлових фондів – державному і комунальному, оскільки нині 98% такого фонду переведені у приватну власніть, що є наслідком приватизації.

Формування житлових фондів, пояснила Шуляк, буде відбуватись за рахунок, зокрема, нового будівництва житла, реконструкції існуючих житлових і нежитлових будівель, передачі житла з приватної у державну і комунальну власність, а також передачі у власність громад житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним.

"Таким чином, ми зможемо вирішити проблему численних недобудів, які стали наслідком корупційних схем у містобудуванні. Ця проблема і досі невирішена, але передача такого житла у фонди держави і громад – один з можливих варіантів, який влаштує всіх", - вважає голова Комітету містобудування.

Парламентарка також повідомила, що в рамках нового житлового законодавства в Україні зʼявляться оператори доступного житла. Це будуть підприємства, основною статутною діяльністю яких буде будівництво доступного житла або здійснення управління таким житлом.

Нагадаємо, 7 січня цього року у ВР було зареєстровано законопроєкт №12377, який дає старт масштабній реформі житлової сфери. Це перший законопроєкт, направлений на неї. Також будуть окремі законопроєкти, зокрема, про житловий фонд соціального призначення і управління цим фондом.