Нова Зеландія розширює санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про нові санкції проти російських суб'єктів і підтримку відновлення та реконструкції України. Також країна виділить 3 млн доларів у Трастовий фонд допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stuff і Times.co.nz .

"Незаконне вторгнення Росії принесло три роки руйнувань для українського народу, навколишнього середовища та інфраструктури", - сказав Пітерс.

Очікується, що додаткові санкції будуть спрямовані проти 52 фізичних і юридичних осіб, причетних до військово-промислового комплексу Росії, її енергетичного сектору, підтримки Північною Кореєю військових зусиль Росії, а також примусового переселення або перевиховання українських дітей.

Пітерс також оголосив про додатковий внесок у розмірі 3 мільйонів доларів у Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України під управлінням Світового банку.

За словами Пітерса, уряд, зокрема, вжив таких заходів у відповідь на війну Росії проти України, а саме::

ухвалив закон про санкції щодо Росії, згідно з яким запроваджено санкції, спрямовані проти: Володимира Путіна та ключових членів його найближчого оточення, вищого керівництва Ради безпеки РФ, усіх членів Державної думи та Ради федерації, усіх міністрів та губернаторів тощо;

заборонило для всіх російських і білоруських урядових та військових літаків і суден в'їжджати на територію Нової Зеландії;

запровадило 35% мито на весь російський імпорт до Нової Зеландії;

заборонило імпорт російської нафти, газу та вугілля тощо.

Закон про санкції проти Росії, який набув чинності через місяць після вторгнення в березні 2022 року, означає, що Нова Зеландія запровадила санкції проти більш ніж 1800 фізичних і юридичних осіб, а також низку торговельних заходів.