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Новая Зеландия расширяет санкции против России

Понедельник 24 февраля 2025 04:34
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Новая Зеландия расширяет санкции против России Фото: Уинстон Питерс (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новых санкциях против российских субъектов и поддержке восстановления и реконструкции Украины. Также страна выделит 3 млн долларов в Трастовый фонд помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stuff и Times.co.nz.

"Незаконное вторжение России принесло три года разрушений для украинского народа, окружающей среды и инфраструктуры", - сказал Питерс.

Ожидается, что дополнительные санкции будут направлены против 52 физических и юридических лиц, причастных к военно-промышленному комплексу России, ее энергетическому сектору, поддержке Северной Кореей военных усилий России, а также принудительному переселению или перевоспитанию украинских детей.

Питерс также объявил о дополнительном взносе в размере 3 миллионов долларов в Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины под управлением Всемирного банка.

По словам Питерса, правительство, в частности, приняло такие меры в ответ на войну России против Украины, а именно::

  • приняло закон о санкциях в отношении России, согласно которому введены санкции направленные против: Владимира Путина и ключевых членов его ближайшего окружения, высшего руководства Совета безопасности РФ, всех членов Государственной думы и Совета федерации, всех министров и губернаторов и тому подобное;
  • запретило для всех российских и белорусских правительственных и военных самолетов и судов въезжать на территорию Новой Зеландии;
  • ввело 35% пошлину на весь российский импорт в Новую Зеландию;
  • запретило импорт российской нефти, газа и угля и др.

Закон о санкциях против России, который вступил в силу через месяц после вторжения в марте 2022 года, означает, что Новая Зеландия ввела санкции против более 1800 физических и юридических лиц, а также ряд торговых мер.

Напомним, что Новая Зеландия расширила санкции против РФ в 2024 году. Меры были направлены на организации, связанные с оккупацией Россией Запорожской АЭС. Тогда Питерс отметил, что Новая Зеландия действует в координации с международными партнерами, присоединившись к более 35 странам.

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