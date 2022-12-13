Нова Зеландія першою в світі заборонила палити наступним поколінням

У Новій Зеландії прийнято перший у світі закон, який забороняє куріння наступним поколінням

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian

Нова Зеландія в першому в світі законі про заборону тютюну для наступного покоління запровадила постійне підвищення віку паління, гарантуючи, що тютюн не можна продавати особам, які народилися після 1 січня 2009 року, щоб не дозволити людям віком до 14 років легально купувати сигарети.

"Ми хочемо переконатися, що молоді люди ніколи не почнуть палити, тому ми вважатимемо правопорушенням продаж або постачання тютюнових виробів новим групам молоді. Люди у віці 14 років, коли закон набуде чинності, ніколи не зможуть легально купувати тютюн", - сказала помічник міністра охорони здоров’я Айша Верралл під час ухвалення закону.

Сьогодні, 13 грудня, закони пройшли остаточне читання та набудуть чинності з 2023 року, оскільки Нова Зеландія намагається досягти своєї мети зробити країну "вільною від тютюнового диму" до 2025 року.

"Тисячі людей житимуть довше, стануть здоровішими, а система охорони здоров’я стане на 5 мільярдів доларів краще, оскільки їй не доведеться лікувати хвороби, спричинені курінням, наприклад численні види раку, інфаркти, інсульти, ампутації", - додала Верралл.

В уряді додали, що кількість магазинів, яким законно дозволено продавати сигарети, буде скорочено до десятої частини від існуючого рівня – з 6000 лише 600 по всій країні залишаться працювати.