Новая Зеландия первой в мире запретила курить следующим поколениям

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Новая Зеландия в первом в мире законе о запрете табака для следующего поколения ввела постоянное повышение возраста курения, гарантируя, что табак нельзя продавать лицам, родившимся после 1 января 2009, чтобы не разрешить людям в возрасте до 14 лет легально покупать сигареты.

"Мы хотим убедиться, что молодые люди никогда не начнут курить, поэтому мы будем считать правонарушением продажи или поставки табачных изделий новым группам молодежи. Люди в возрасте 14 лет, когда закон вступит в силу, никогда не смогут легально покупать табак", - сказала помощник министра охраны здоровья Айша Верралл при принятии закона.

Сегодня, 13 декабря, законы прошли окончательное чтение и вступят в силу с 2023 года, поскольку Новая Зеландия пытается достичь своей цели сделать страну "свободной от табачного дыма" до 2025 года.

"Тысячи людей будут жить дольше, станут здоровее, а система здравоохранения станет на 5 миллиардов долларов лучше, поскольку ей не придется лечить болезни, вызванные курением, например многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты, ампутации", - добавила Верралл.

В правительстве добавили, что количество магазинов, которым законно разрешено продавать сигареты, будет сокращено до десятой части от существующего уровня – из 6000 только 600 по всей стране останутся работать.