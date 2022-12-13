ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новая Зеландия первой в мире запретила курить следующим поколениям

Новина українською →
Новая Зеландия, Вторник 13 декабря 2022 18:42
Новая Зеландия первой в мире запретила курить следующим поколениям Фото: Новая Зеландия приняла закон, в котором запретила курить следующим поколениям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Новой Зеландии принят первый в мире закон, запрещающий курение следующим поколениям

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Новая Зеландия в первом в мире законе о запрете табака для следующего поколения ввела постоянное повышение возраста курения, гарантируя, что табак нельзя продавать лицам, родившимся после 1 января 2009, чтобы не разрешить людям в возрасте до 14 лет легально покупать сигареты.

"Мы хотим убедиться, что молодые люди никогда не начнут курить, поэтому мы будем считать правонарушением продажи или поставки табачных изделий новым группам молодежи. Люди в возрасте 14 лет, когда закон вступит в силу, никогда не смогут легально покупать табак", - сказала помощник министра охраны здоровья Айша Верралл при принятии закона.

Сегодня, 13 декабря, законы прошли окончательное чтение и вступят в силу с 2023 года, поскольку Новая Зеландия пытается достичь своей цели сделать страну "свободной от табачного дыма" до 2025 года.

"Тысячи людей будут жить дольше, станут здоровее, а система здравоохранения станет на 5 миллиардов долларов лучше, поскольку ей не придется лечить болезни, вызванные курением, например многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты, ампутации", - добавила Верралл.

В правительстве добавили, что количество магазинов, которым законно разрешено продавать сигареты, будет сокращено до десятой части от существующего уровня – из 6000 только 600 по всей стране останутся работать.

Напомним, Новая Зеландия отправит еще 66 военнослужащих в Британию для проведения учений ВСУ.

Ранее мы писали, что Новая Зеландия ввела санкции против 23 человек, поддерживающих незаконное российское вторжение на территорию Украины и сетей, стоящих за дезинформационными кампаниями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новая Зеландия
NEWS
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян