Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины почти на 10 млн долларов

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон на саммите НАТО в Вашингтоне анонсировал новый пакет поддержки для Украины.

Об этом заявил посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Согласно заявлению Лаксона, Новая Зеландия окажет помощь на сумму 16 миллионов новозеландских долларов, что эквивалентно 9,8 миллиона долларов. Эта помощь будет включать как военную, так и гуманитарную составляющую.

В частности, Веллингтон выделит 3,68 млн долларов на военную помощь и еще 6,12 млн долларов - на гуманитарную помощь.

Военная помощь предусматривает выделение 2,45 млн долларов в "коалицию дронов" во главе с Великобританией и Латвией и 1,23 млн долларов на военные медицинские нужды Украины.