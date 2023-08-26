Нова Зеландія надаватиме посвідку на проживання біженцям з України

Володарі спеціальної української візи, які отримали цей документ до 15 березня 2024 року, зможуть подати заяву на отримання посвідки на проживання в Новій Зеландії.

Уперше 12-місячна спеціальна віза була відкрита для заявників у березні 2022 року, а в лютому її дію було продовжено ще на один рік.

За даними уряду Нової Зеландії, було видано близько 1510 віз. Загалом у країні проживає близько 340 власників цього дозволу. Уряд припинить прийом заяв після 15 березня.

"Багато хто з тих, хто шукає безпеки в Новій Зеландії, ніколи не припускав, що залишаться тут надовго, але в умовах триваючої війни ми зобов'язані забезпечити їм визначеність", - заявив Ендрю Літтл, міністр імміграції Нової Зеландії.

Охочі отримати посвідку на проживання повинні будуть надати медичну довідку, пройти перевірку характеру і виконати вимоги щодо ідентифікації особистості, а також сплатити збір у розмірі 1200 новозеландських доларів (708 доларів) за подання заяви.

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