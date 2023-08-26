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Новая Зеландия будет предоставлять вид на жительство беженцам из Украины

Фото: Новая Зеландия будет предоставлять вид на жительство беженцам из Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Новая Зеландия будет предоставлять вид на жительство беженцам с Украины, прибывшим по специальной визе, введенной в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Обладатели специальной украинской визы, получившие этот документ до 15 марта 2024 года, смогут подать заявление на получение вида на жительство в Новой Зеландии.

Впервые 12-месячная специальная виза была открыта для заявителей в марте 2022 года, а в феврале ее действие было продлено еще на один год.

По данным правительства Новой Зеландии, было выдано около 1510 виз. Всего в стране проживает около 340 обладателей этого разрешения. Правительство прекратит прием заявлений после 15 марта.

"Многие из тех, кто ищет безопасности в Новой Зеландии, никогда не предполагали, что останутся здесь надолго, но в условиях продолжающейся войны мы обязаны обеспечить им определенность", - заявил Эндрю Литтл, министр иммиграции Новой Зеландии.

Желающие получить вид на жительство должны будут предоставить медицинскую справку, пройти проверку характера и выполнить требования по идентификации личности, а также оплатить сбор в размере 1200 новозеландских долларов (708 долларов) за подачу заявления.

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