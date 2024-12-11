Нова влада Сирії закликала біженців повертатись в країну

Видання повідомило, що новий прем'єр-міністр Сирії заявив, що альянс, який скинув диктатора Башара Асада, "гарантуватиме" права всіх релігійних груп і закликав мільйони людей, які втекли від війни, повернутися додому.

Зауважимо, що минулого тижня Асад втік з Сирії після блискавичного наступу, який очолило угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) та його союзники.

The Guardian зауважило, що після повалення Асада, що занурило Сирію в невідомість, її нові правителі намагаються запевнити представників релігійних меншин країни, що вони не будуть їх репресувати.

Вони також пообіцяли відновити справедливість для жертв залізного правління Асада, а лідер ХТШ Ахмед аш-Шараа, також відомий як Абу Мохаммед аль-Джолані, пообіцяв у середу, що чиновники, причетні до катувань затриманих, не будуть помилувані.