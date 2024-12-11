Нова влада Сирії закликала біженців повертатись в країну

Новий уряд Сирії запевнив у захисті всіх меншин. А сирійських біженців закликали повертатись додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Видання повідомило, що новий прем'єр-міністр Сирії заявив, що альянс, який скинув диктатора Башара Асада, "гарантуватиме" права всіх релігійних груп і закликав мільйони людей, які втекли від війни, повернутися додому.
Зауважимо, що минулого тижня Асад втік з Сирії після блискавичного наступу, який очолило угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) та його союзники.
The Guardian зауважило, що після повалення Асада, що занурило Сирію в невідомість, її нові правителі намагаються запевнити представників релігійних меншин країни, що вони не будуть їх репресувати.
Вони також пообіцяли відновити справедливість для жертв залізного правління Асада, а лідер ХТШ Ахмед аш-Шараа, також відомий як Абу Мохаммед аль-Джолані, пообіцяв у середу, що чиновники, причетні до катувань затриманих, не будуть помилувані.
Нагадаємо, нещодавно у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада.
Детальніше про те, чому режим Асада розвалився і що далі буде із Сирією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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