Нова влада Сирії розпочала операцію в Тартусі після нападу проасадівських сил

Сили безпеки перехідної адміністрації Сирії розпочали у регіоні прибережної провінції Тартус операцію з нейтралізації загроз з боку угруповань, лояльних до скинутого президента Башара аль-Асада. Ці дії пов'язані з нещодавнім вбивством там 14 поліцейських .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та сирійське державне інформаційне агентство SANA .

За даними західних ЗМІ, у четвер нова влада Сирії стала проводити в районі Тартуса жорсткі заходи безпеки.

Це стало реакцією на напад на співробітників міністерства внутрішніх справ. У атаці офіційний Дамаск звинувачує "залишки" поваленого уряду Асада, та обіцяє їх переслідувати.

Тоді в результаті нападу 26 грудня було вбито 14 правоохоронців та ще 10 були поранені. Нова влада Сирії називає дану атаку на поліцейських - засідкою.

Державні ЗМІ Сирії заявили про розгортання членів Департаменту військових операцій у селі Маарат аль-Муазза в сільській місцевості Тартус "для відновлення безпеки та стабільності".

За даними SANA., операція у Тартусі здійснюється також для "переслідування залишків збройних сил Асада в лісах і на пагорбах".

Запобігання загрози "міжконфесійних конфліктів" у Сирії

Зазначається, що нещодавній випадок насильства в провінції Тартус, де проживає багато членів шиїтської релігійної групи алавітів (Асад відноситься до такої течії), стало найсерйознішим викликом для нової влади Сирії, очолюваної сунітськими ісламістами, після усунення президента від влади 8 грудня.

"Члени алавітської меншини, відгалуження шиїтського ісламу, мали величезний вплив у очолюваній Асадом Сирії, домінуючи над силами безпеки, які він використовував проти своїх опонентів під час 13-річної громадянської війни та для придушення інакомислення протягом десятиліть кривавого гноблення його поліцейською державою", - пише Reuters.

Влада Дамаска також попередила про спробу розпалювати міжконфесійну ворожнечу.

Додамо, лідери повстанських сил, які скинули Асада - представники ісламістської організації "Хаят Тахрір аш-Шам" неодноразово обіцяли захистити групи меншин, які побоюються, що нова влада може спробувати нав'язати ісламістський уряд.

Сирійські державні ЗМІ також розповіли 26 грудня, що губернатор Латакії Мухаммад Осман зустрівся з видними особами та шейхами секти алавітів з метою "стимулювати згуртованість громади та громадянський мир на узбережжі Сирії".

Крім того, міністерство інформації Сирії підтвердило, що запобігає поширенню та публікації "будь-якого контенту сектантського характеру, який спрямований на поширення розколу серед частин сирійського народу".