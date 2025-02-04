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Нова військова освіта для ЗСУ: які спеціальності в пріоритеті

Фото: Робота у ЗСУ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні вищі військові навчальні заклади адаптують програми під новітні військові виклики. Також, збільшуючи підготовку за затребуваними спеціальностями, такими як безпілотні системи, кібербезпека та психологічна підтримка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У ЗСУ звернули увагу на новітні технології, і як результат - розширено навчання в таких сферах, як безпілотні авіаційні системи, кібербезпека, та психологічна підтримка.

Сергій Мельник зазначив, що сучасні воєнні виклики вимагають від військових не лише високої фізичної підготовки, а й глибоких знань у спеціалізованих галузях.

Він підкреслив, що армії необхідні фахівці, які володіють новітніми технологіями, вміють працювати з безпілотниками, а також мають компетенції в кібербезпеці та захисті інформації.

За його словами, здатність ефективно працювати з такими технологіями стає ключовою для забезпечення переваги на сучасному полі бою.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україні суттєво збільшили підготовку військових за такими спеціальностями:

  • Безпілотні авіаційні системи оперативно-тактичного, оперативного та стратегічного рівня застосування;
  • Безпілотні системи тактичного класу;
  • Фахівці з технічної експлуатації та ремонту безпілотних систем;
  • Захист інформації та кібербезпека в інформаційно-телекомунікаційних системах;
  • Кіберзахист та кібервплив, системи ведення кіберборотьби;
  • Управління діями підрозділів морських безекіпажних систем;
  • Експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем.

Всі ці спеціальності стали частиною навчальних програм в українських вищих військових навчальних закладах після 2014 року, а деякі з них були введені після повномасштабного вторгнення.

У 2025 році планується введення нових спеціальностей, зокрема, психологічної підтримки персоналу в підрозділах та на кораблях, а також фізкультурної-спортивної реабілітації для військовослужбовців.

Попри на нові технології, традиційні військові спеціальності, такі як юрисконсультська робота, військовий переклад, міжнародні відносини у воєнній сфері, військова психологія, військова журналістика та військова економіка, залишаються затребуваними у ЗСУ.

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ВСУ