Нова ціль Росії. Ворог бомбить газовидобуток України: прем'єр зробив заяву

"Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш". Але попри це ми розуміємо, як стримувати окупантів. Ми розуміємо смак перемоги від контрнаступу", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що українців з лютого звикли до повітряних тривог та навчилися з цим жити.

Нагадаємо, що в Україні з 8:00 триває масштабна повітряна тривога. Наразі відомо про удари у Дніпрі та Одеській області.

У Києві та області працює ППО, військові збили у регіоні дві ракети та чотири іранські дрони-камікадзе.

Детальніше про ситуацію в регіонах - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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