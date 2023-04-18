Нова тактика ворога. Прикордонники показали вуличні бої у Бахмуті

Бійці прикордонної служби показали, як рятують своїх побратимів, які потрапили в оточення у Бахмуті. Захисникам вдалося не лише визволити бійців, але й врятувати одного з поранених.

Прикордонники зазначають, що тактика росіян у Бахмуті дещо змінилася. Замість завербованих в'язнів ПВК "Вагнера" у бій почали кидати професійних та досвідчених вояк.

"Подекуди окупантів та українських захисників розділяють лічені метри. Жодних ознак "снарядного голоду", про який раніше заявляли в ПВК "Вагнер", тут не помічають", - повідомляють прикордонники.

Проте захисники продовжують захищати місто, знекровлюють ворога та "полюють" на російську авіацію.