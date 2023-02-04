Нова стеля на нафту з Росії послабить здатність Путіна вести війну, - Мінфін США

Коаліція країн "Великої сімки", ЄС та Австралія встановили нові граничні ціни на рівні 100 доларів за барель для продуктів, що торгуються з премією порівняно з нафтою, в основному дизельне пальне, та 45 доларів за барель для продуктів, які торгуються дешевше, таких як мазут.

Обмеження цін, а також заборона Європейського Союзу на імпорт нафтопродуктів з Росії, яка також набирає чинності 5 лютого, спрямована на обмеження можливостей Москви фінансувати війну в Україні, яка розпочалася майже рік тому.

"Обмеження, які ми щойно встановили, тепер відіграватимуть вирішальну роль у роботі нашої глобальної коаліції щодо ослаблення здатності Росії вести незаконну війну", - заявила Єллен.

Цей крок пішов за забороною коаліції 5 грудня на використання послуг з морського страхування, фінансування та посередництва щодо російської морської нафти, що надаються Заходом, за ціною понад 60 доларів за барель.

Єллен сказала, що санкції та цінові обмеження змушують президента Росії Володимира Путіна "обирати між фінансуванням його жорстокої війни чи підтримкою його економіки".

Щомісячні доходи бюджету Росії від нафти і газу впали в січні до найнижчого рівня з серпня 2020 через вплив західних санкцій на її найприбутковіший експорт

Цього місяця Росія планує збільшити експорт дизельного пального, намагаючись впоратися з ембарго ЄС, обмеженням цін та нестачею танкерів.

Єллен сказала, що світові енергетичні ринки залишаються добре забезпеченими, а публічні звіти вказують на те, що імпортери нафти, такі як Китай та Індія, використовували цінову стелю, щоб "укласти вигідні угоди" на російську нафту.

Ці заходи порушують російські військові ланцюжки постачань, "ускладнюючи для Кремля оснащення своїх військ та продовження цього нічим не спровокованого вторгнення", - сказала Єллен.

Міжнародний валютний фонд на цьому тижні підвищив прогноз зростання економіки Росії на 2023 рік на 2,6 відсоткових пунктів, пославшись на "досить високі" доходи від експорту минулого року і сильні фіскальні стимули з Москви.

Високопосадовець міністерства фінансів США повідомив журналістам, що, хоча Вашингтон пам'ятає про точку зору МВФ, він, як і раніше, переконаний, що цінові обмеження "змінюють траєкторію" російського бюджету, оскільки основним джерелом доходів є нафта.