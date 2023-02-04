Новый потолок на нефть из России ослабит способность Путина вести войну, - Минфин США

Коалиция стран "Большой семерки", ЕС и Австралия установили новые предельные цены на уровне 100 долларов за баррель для продуктов, которые торгуются с премией по сравнению с нефтью, в основном дизельное топливо, и 45 долларов за баррель для продуктов, которые торгуются дешевле, таких как мазут.

Ограничение цен, а также запрет Европейского Союза на импорт нефтепродуктов из России, который также вступает в силу 5 февраля, направлены на ограничение возможностей Москвы финансировать войну в Украине, начавшуюся почти год назад.

"Ограничения, которые мы только что установили, теперь будут играть решающую роль в работе нашей глобальной коалиции по ослаблению способности России вести незаконную войну", - заявила Йеллен.

Этот шаг последовал за запретом коалиции 5 декабря на использование предоставляемых Западом услуг по морскому страхованию, финансированию и посредничеству в отношении российской морской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.

Йеллен сказала, что санкции и ценовые ограничения вынуждают президента России Владимира Путина "выбирать между финансированием его жестокой войны или поддержкой его экономики".

Ежемесячные доходы бюджета России от нефти и газа упали в январе до самого низкого уровня с августа 2020 года из-за влияния западных санкций на ее самый прибыльный экспорт

В этом месяце Россия планирует увеличить экспорт дизельного топлива, пытаясь справиться с эмбарго ЕС, ограничением цен и нехваткой танкеров.

Йеллен сказала, что мировые энергетические рынки остаются хорошо обеспеченными, а публичные отчеты указывают на то, что импортеры нефти, такие как Китай и Индия, использовали ценовой потолок, чтобы "заключить выгодные сделки" на российскую нефть.

Эти меры нарушают российские военные цепочки поставок, "усложняя для Кремля оснащение своих войск и продолжение этого ничем не спровоцированного вторжения", - сказала Йеллен.

Международный валютный фонд на этой неделе повысил прогноз роста экономики России на 2023 год на 2,6 процентных пункта, сославшись на "довольно высокие" доходы от экспорта в прошлом году и сильные фискальные стимулы из Москвы.

Высокопоставленный чиновник министерства финансов США сообщил журналистам, что, хотя Вашингтон помнит о точке зрения МВФ, он по-прежнему убежден, что ценовые ограничения "меняют траекторию" российского бюджета, поскольку основным источником доходов является нефть.