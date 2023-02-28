Новая российская ИПСО? "ЧВК Редан" набирает популярность среди подростков в Украине: что известно

Среди украинских подростков набирает популярность движение "Редан" из РФ. Его участники организовывают массовые драки в общественных местах. Задержано уже более 200 представителей субкультуры в нескольких городах Украины. Правоохранители предупреждают, что это движение является ИПСО врага для расшатывания ситуации внутри нашей страны.

РБК-Украина собрало все, что известно о "ЧВК Редан" в материале ниже.

Массовые задержания подростков

26 и 27 февраля в ряде областных центров Украины полиция предотвратила масштабные драки среди молодых людей.

Группы подростков собирались у торговых центров и на городских площадях в рамках флешмоба группы"ЧВК Редан", созданной на территории РФ.

Акции были организованы в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Луцке, Виннице, Житомире, Черкассах, Днепре, Полтаве, Запорожье.

Во многих городах правоохранителям удалось не допустить стычек. Участников "флешмоба" задержали и провели с ними профилактические беседы.

Так, 27 февраля предотвратили потасовку в Печерском районе столицы. У ТРЦ "Гулливер" две группы подростков пытались устроить драку "стенка на стенку" с кастетами и газовыми баллончиками.

В Харькове в понедельник в полицейские участки было доставлено 245 человек, которые планировали драку у ТРЦ Nikolsky. Только 30 из них оказались совершеннолетними.

У подростков были изъяты ножи, кастеты, газовые баллончики. На правонарушителей составили 72 админпротокола. Сегодня полиция провела обыски у возможных организаторов потасовок.

Фото: представителей субкультуры задержали в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Массовая драка также планировалась в Одессе. У ТЦ "Панорама" поклонники российской субкультуры "Редан" 27 февраля собрались на "стрелку" с другим молодежным движением. Полиция выявила анонс флешмоба в соцсетях, благодаря чему удалось заблаговременно предупредить драку.

Что известно о "ЧВК Редан"

Движение "Редан" зародилось на территории России. Большинство его участников – подростки. Они одеваются в черную одежду с принтами пауков и цифрой "4".

Эти же символы использовали герои японского сериала-аниме "Hunter x Hunter" – преступники из банды "Геней Рёдан", с чем, вероятно, и связано название субкультуры.

"Редановцы" в РФ организовывают потасовки с футбольными фанатами, мигрантами и представителями других субкультур, в том числе с так называемыми "оффниками".

Они называют себя неформалами, которые могут постоять за себя, но отрицают причастность к преступным или военным организациям, а аббревиатуру ЧВК используют в качестве шутки.

На прошлых выходных в Москве было задержано 350 участников движения, которые пытались устроить драку в одном из торговых центров. Также полиция предотвратила стычки в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и других городах.

При этом российские пропагандисты заявляют, что никакой "ЧВК Редан" не существует и якобы это "провокация украинских спецслужб".

Субкультура набирает популярность в Украине

В последние недели движение "Редан" начало распространяться и по Украине. Его активность координируют в соцсетях.

Через Telegram-каналы организаторы анонсируют место и время сбора для драк в крупных городах. Средний возраст участников флешмобов – от 14 до 17 лет.

Оппоненты "редановцев" также собираются вместе, чтобы их "разогнать".

ИПСО России

Правоохранители считают, что движение "ЧВК Редан" является провокацией РФ с целью дестабилизации ситуации внутри Украины.

В полиции Киева заявили, что драки молодежи в городах Украины под влиянием российской субкультуры - это попытка пропагандистов из страны-агрессора осуществить очередную информационно-психологическую операцию, используя украинских подростков.

Как отметил начальник Харьковской области Владимир Тимошко, российское ФСБ путем обмана и манипулирования собрало в группы людей, которые должны были устроить масштабную драку в центре города, и чтобы потом "ТВ недогосударства могло насладиться этим".

Тимошко призвал родителей быть внимательными к детям, поддерживать с ними постоянную связь и помогать разбираться в происходящем.

"Война идет не только на поле боя. Враг хочет уничтожить нашу страну и использует наших с вами детей для достижения своих кровожадных целей", – подчеркнул он.