Нова ракетна атака росіян може бути точковою, або кількома хвилями, - Гуменюк

За її словами, корабельне угрупування ворога на бойовому чергуванні в Чорному морі продовжує перебувати без змін.

"Це 15 ворожих кораблів, серед яких залишаються 5 ракетоносіїв, споряджені кількістю до 32 ракет "Калібр". Серед цих носіїв є і підводні", - розповіла Гуменюк.

Вона також нагадала, що пуски ракет з підводних носіїв досить складно виявляти українським силам ППО.

"Тому і загроза лишається дуже високою. Зауважимо, що така кількість ракет давно не фіксувалася в Чорному морі, вони давно не виводили так багато ракет", - зазначила Гуменюк.

Зараз же, за її словами, спостерігається активність авіації російських військ.

"Враховуючи, що ворог вишукує нову тактику застосування ракетних ударів, можливо, це не буде обов'язково масований удар. Можливий і точкові, а може й кількома хвилями. Але така готовність говорить про високу загрозу і треба бути дуже пильними", - допустила Гуменюк.

Також вона додала, що шторм в морі залишається помірним, що дозволяє противнику здійснити пуск ракет.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" попередили, що протягом найближчих двох діб Росія може здійснити масований ракетний обстріл території України.

Додамо, також повідомлялося про те, що РФ технічно з п'ятниці готова завдати ракетного удару по Україні, але з різних причин переносить його.

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