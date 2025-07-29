Нова ракета Трампа здатна зламати сценарій вторгнення Китаю на Тайвань

США фокусують на новітніх технологіях озброєння, здатних стримати можливе вторгнення Пекіна на Тайвань.

В центрі уваги - високоточні ракети нового покоління PrSM (Precision Strike Missile), які нещодавно пройшли успішні випробування в Австралії.

За даними Lockheed Martin, ракета вразила ціль на відстані понад 300 км, що на 100 км перевищує поточну дальність старших Atacms.

Пуск PrSM може здійснюватися з американських HIMARS та британських РСЗВ.

За словами американських військових, нові ракети мають підвищену швидкість (до 4 000 км/год), точність і стійкість до радіоелектронного впливу.

Одночасно з одного пускового комплексу можливо запускати дві ракети PrSM, що значно підвищує щільність вогню.

"Це зброя, яка створює серйозну проблему для китайського флоту: її складно виявити, а знищити ще важче", - зазначив старший аналітик Фонду захисту демократій Бред Боумен.

За його словами, нова система може перетворитися на фактор стримування, здатний відкласти або навіть зірвати військові плани Пекіна.

Китай прискорює підготовку до вторгнення

Пекін, зі свого боку, також активізує розробки. На початку року з'явилися супутникові знімки, що свідчать про будівництво десантних барж для потенційної висадки на узбережжя Тайваню.

Голова КНР Сі Цзіньпін неодноразово заявляв про неминучість "возз’єднання" з островом, а американські військові попереджають, що вторгнення може статися найближчими роками.

Натомість невдача КНР у силовому сценарії може похитнути стабільність самого китайського режиму.

Наразі Тайвань отримав 11 систем HIMARS у межах попередніх оборонних контрактів. Поставки додаткових ракет заплановані на 2026 рік.

У разі розгортання PrSM на Тайвані, а також у Японії, на Філіппінах та в Індонезії, китайський флот зіткнеться з безпрецедентним ризиком у разі початку вторгнення.