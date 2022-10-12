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Нова програма України з МВФ: у НБУ озвучили очікування

Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У пріоритеті для уряду та Національного банку в перспективі місяця - це робота з МВФ і відкриття нової великої програми для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю заступника голови НБУ Юрія Гелетія агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це може бути або EFF (Extended Fund Facility), або стенд-бай. Тобто, класична розширена програма, яка спрямовуватиметься на подолання розривів платіжного балансу та проведення структурних реформ. Вона буде свого роду бенчмарком для всіх міжнародних партнерів. Ми активно над цим працюємо", - сказав він.

За його словами, у жовтні має відбутися місія Фонду, з якою обговорюватиметься цілий каскад питань, зокрема макроекономічна ситуація в Україні, питання бюджету 2023 року та валютно-курсової політики.

"Це буде команда з новим керівником місії. Я сподіваюся, що ми матимемо плідний діалог, який сприятиме кращому розумінню з боку МВФ поточних викликів для нашої країни, нашої фіскальної та монетарної політики", - зазначив Гелетій.

Він також додав, що однієї такої програми МВФ навряд чи буде достатньо, тому потрібно активно працювати з іншими партнерами, насамперед із ЄС, США та іншими країнами G7.

Нагадаємо, 7 жовтня МВФ виділив Україні 1,3 млрд доларів у рамках програми Rapid Financing Instrument. Кошти повинні надійти найближчим часом.

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