Нова програма України з МВФ: у НБУ озвучили очікування

"Це може бути або EFF (Extended Fund Facility), або стенд-бай. Тобто, класична розширена програма, яка спрямовуватиметься на подолання розривів платіжного балансу та проведення структурних реформ. Вона буде свого роду бенчмарком для всіх міжнародних партнерів. Ми активно над цим працюємо", - сказав він.

За його словами, у жовтні має відбутися місія Фонду, з якою обговорюватиметься цілий каскад питань, зокрема макроекономічна ситуація в Україні, питання бюджету 2023 року та валютно-курсової політики.

"Це буде команда з новим керівником місії. Я сподіваюся, що ми матимемо плідний діалог, який сприятиме кращому розумінню з боку МВФ поточних викликів для нашої країни, нашої фіскальної та монетарної політики", - зазначив Гелетій.

Він також додав, що однієї такої програми МВФ навряд чи буде достатньо, тому потрібно активно працювати з іншими партнерами, насамперед із ЄС, США та іншими країнами G7.