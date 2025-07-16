"Нова пошта" звільняє гендиректора: у чому причина

"У 2025 році завершується десятирічний період співпраці Нової пошти з Олександром Бульбою - СЕО, під керівництвом якого компанія досягла найамбітніших результатів", - йдеться в повідомленні.

У пресрелізі зазначається, що з 2015 по 2025 рік "Нова пошта" збільшить річний обсяг доставок із 93 мільйонів до 500 мільйонів (за планом на кінець 2025 року). До кінця поточного року мережа компанії охоплюватиме 50 тисяч точок сервісу - у 25 разів більше, ніж десять років тому. (Очевидно, вони включають поштомати, яких раніше не було, - ред.)

"Водночас будь-який успіх має свою ціну, а навіть найуспішніші проекти потребують свіжого погляду. Саме тому співвласники компанії разом з Олександром ухвалили спільне рішення: 2025 стане завершальним роком його перебування на посаді СЕО Нової пошти ", - заявили в компанії.

До кінця року Бульба очолюватиме компанію, фокусуючись на реалізації затвердженої стратегії розвитку. 3 1 грудня 2025 року "Нова пошта" отримає нового СЕО, а Бульба - винагороду, йдеться в релізі.