"Нова пошта" зробила безкоштовною одну з послуг

За даним прес-служби, послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет.

Без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:

- з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;

- з адреси на адресу;

- з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур'єром - 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.

Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі "Трекінг" або у відділенні.