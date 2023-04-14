"Новая почта" сделала бесплатной одну из услуг

По данным пресс-службы, услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет.

Без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах города:

- из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;

- с адреса на адрес;

- из отделения/почтомата по адресу, но нужно будет оплатить доставку курьером - 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.

Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе "Трекинг" или в отделении.