"Нова пошта" знизила тариф до мінімуму: хто зможе отримати посилки за 1 гривню

Тепер військові можуть скористатися новими можливостями, щоб отримати або надіслати вантажі до 30 кілограм.

Це стосується відділень у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Щоб скористатися цією послугою, військовим достатньо згенерувати штрихкод у застосунку "Армія+" і показати його оператору відділення.

Кожен захисник або захисниця може використати до трьох штрихкодів на місяць для безкоштовного отримання або надсилання вантажів.

"Головний принцип Плюсів - бути теплим, людяним сервісом для військових" - зазначила Катерина Черногоренко.