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"Нова пошта" знизила тариф до мінімуму: хто зможе отримати посилки за 1 гривню

Фото: посилки для військових (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

"Нова пошта" доєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку "Армія+". Послуга доступна у прифронтових відділеннях всього за 1 гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра оборони України Катерини Черногоренко.

Тепер військові можуть скористатися новими можливостями, щоб отримати або надіслати вантажі до 30 кілограм.

Це стосується відділень у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Щоб скористатися цією послугою, військовим достатньо згенерувати штрихкод у застосунку "Армія+" і показати його оператору відділення.

Кожен захисник або захисниця може використати до трьох штрихкодів на місяць для безкоштовного отримання або надсилання вантажів.

"Головний принцип Плюсів - бути теплим, людяним сервісом для військових" - зазначила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, що низку товарів і речей не можна відправляти за кордон "Новою поштою", оскільки вони не пройдуть митний контроль.

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