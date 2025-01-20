"Новая почта" снизила тариф до минимума: кто сможет получить посылки за 1 гривну

Теперь военные могут воспользоваться новыми возможностями, чтобы получить или отправить груз до 30 килограмм.

Это касается отделений в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Чтобы воспользоваться этой услугой, военным достаточно сгенерировать штрихкод в приложении "Армия+" и показать его оператору отделения.

Каждый защитник или защитница может использовать до трех штрихкодов в месяц для бесплатного получения или отправки грузов.

"Главный принцип Плюсов - быть теплым, человечным сервисом для военных", - отметила Екатерина Черногоренко.