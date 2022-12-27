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"Нова пошта" значно підвищила тарифи

Фото: Тарифи "Нової пошти" зросли з 1 січня 2023 року більш ніж на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Один з двох найбільших операторів поштового зв’язку, компанія "Нова пошта", суттєво підняла тарифи на доставку з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

З даними прес-служби, вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково.

Посилки між відділеннями та поштоматами по місту:

  • до 2 кг - 50 грн (зараз 40 гривень)
  • до 10 кг - 80 грн (зараз 60 гривень)
  • до 30 кг - 120 грн (зараз 80 гривень)

Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:

  • до 2 кг - 70 грн (зараз 60 гривень)
  • до 10 кг - 100 грн (зараз 80 гривень)
  • до 30 кг - 140 грн (зараз 120 гривень)

Крім того, встановлена, доплата за доставку/забір кур’єром:

  • для відправлень до 30 кг +35 грн до тарифу.
  • за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг +100 грн до тарифу.

Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 гривень.

Також компанія скасувала плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 гривень.

Нагадаємо, найбільші поштові оператори України, "Нова пошта" та "Укрпошта", змінять графіки роботи на Різдво та Новий рік.

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