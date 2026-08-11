"Нова пошта" змінює правила доставки посилок: для чого це потрібно

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Мета змін: Адаптація логістики до військових викликів задля кращого захисту відправлень клієнтів та підтримки стабільної доставки.

Адаптація логістики до військових викликів задля кращого захисту відправлень клієнтів та підтримки стабільної доставки. Нова модель сортування: Компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень.

Компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень. Масштаб мережі: Мережа працює по всій країні та налічує понад 56 000 точок сервісу (відділення, поштомати, кур'єрська доставка).

Мережа працює по всій країні та налічує понад 56 000 точок сервісу (відділення, поштомати, кур'єрська доставка). Відстеження посилок: Актуальний статус та рух кожного відправлення клієнти можуть перевіряти в офіційному застосунку.

Актуальний статус та рух кожного відправлення клієнти можуть перевіряти в офіційному застосунку. Безпека та нерозголошення: Деталі реорганізації, специфіка резервних маршрутів чи розташування об'єктів не коментуються і не розголошуються з міркувань безпеки.

Як зазначили у компанії, "Нова пошта" адаптує логістику до роботи в умовах військових викликів, щоб краще захистити відправлення клієнтів і підтримувати стабільну доставку. Для цього компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень.

Мережа "Нової пошти" працює по всій країні — на сьогодні це понад 56 000 точок сервісу.

Деталі роботи сервісу

Відстеження посилок: Актуальний статус та рух кожного окремого відправлення клієнти можуть відстежити в офіційному застосунку "Нової пошти".

Безпека та нерозголошення: З міркувань безпеки співробітників, клієнтів і логістичних процесів компанія не коментує і не розголошує деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об’єктів.