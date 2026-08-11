"Нова пошта" змінює правила доставки посилок: для чого це потрібно

"Нова пошта" адаптує свою логістику до роботи в умовах воєнних викликів. Компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи.
Що змінилося в роботі понад 56 тисяч точок сервісу та чому це допоможе зберегти посилки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Як зазначили у компанії, "Нова пошта" адаптує логістику до роботи в умовах військових викликів, щоб краще захистити відправлення клієнтів і підтримувати стабільну доставку. Для цього компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень.
Мережа "Нової пошти" працює по всій країні — на сьогодні це понад 56 000 точок сервісу.
Відстеження посилок: Актуальний статус та рух кожного окремого відправлення клієнти можуть відстежити в офіційному застосунку "Нової пошти".
Безпека та нерозголошення: З міркувань безпеки співробітників, клієнтів і логістичних процесів компанія не коментує і не розголошує деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об’єктів.