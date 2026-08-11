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"Новая почта" изменяет правила доставки посылок: зачем это нужно

12:35 11.08.2026 Вт
2 мин
"Новая почта" объявила об изменениях в работе логистики из-за военных вызовов
aimg Ирина Гамерская
Фото: "Новая почта" изменяет правила доставки посылок (facebook.com_nova.poshta.official)

"Новая почта" адаптирует свою логистику к работе в условиях военных вызовов. Компания переходит на децентрализованную модель сортировки и внедряет резервные системы.

Что изменилось в работе более 56 тысяч точек сервиса и почему это поможет сохранить посылки - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Цель изменений: Адаптация логистики к военным вызовам для лучшей защиты отправки клиентов и поддержания стабильной доставки.
  • Новая модель сортировки: Компания переходит на децентрализованную модель сортировки и внедряет резервные системы обработки отправлений.
  • Масштаб сети: Сеть работает по всей стране и насчитывает более 56 000 точек сервиса (отделения, почтоматы, курьерская доставка).
  • Отслеживание посылок: Актуальный статус и движение каждой отправки клиенты могут проверять в официальном приложении.
  • Безопасность и неразглашение: Детали реорганизации, специфика резервных маршрутов или расположение объектов не комментируются и не разглашаются из соображений безопасности.

Как отметили в компании, "Новая почта" адаптирует логистику к работе в условиях военных вызовов, чтобы лучше защитить отправку клиентов и поддерживать стабильную доставку. Для этого компания переходит на децентрализованную модель сортировки и внедряет резервные системы обработки отправок .

Сеть "Новой почты" работает по всей стране - сегодня это более 56 000 точек сервиса.

Детали работы сервиса

Отслеживание посылок: Актуальный статус и движение каждой отдельной отправки клиенты могут отследить в официальном приложении "Новой почты".

Безопасность и неразглашение: Из соображений безопасности сотрудников, клиентов и логистических процессов компания не комментирует и не разглашает детали реорганизации, специфику резервных маршрутов или расположение объектов.

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