"Новая почта" изменяет правила доставки посылок: зачем это нужно

"Новая почта" адаптирует свою логистику к работе в условиях военных вызовов. Компания переходит на децентрализованную модель сортировки и внедряет резервные системы.
Что изменилось в работе более 56 тысяч точек сервиса и почему это поможет сохранить посылки - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Как отметили в компании, "Новая почта" адаптирует логистику к работе в условиях военных вызовов, чтобы лучше защитить отправку клиентов и поддерживать стабильную доставку. Для этого компания переходит на децентрализованную модель сортировки и внедряет резервные системы обработки отправок .
Сеть "Новой почты" работает по всей стране - сегодня это более 56 000 точек сервиса.
Отслеживание посылок: Актуальный статус и движение каждой отдельной отправки клиенты могут отследить в официальном приложении "Новой почты".
Безопасность и неразглашение: Из соображений безопасности сотрудников, клиентов и логистических процессов компания не комментирует и не разглашает детали реорганизации, специфику резервных маршрутов или расположение объектов.