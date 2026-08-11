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"Нова пошта" змінює правила доставки посилок: для чого це потрібно

12:35 11.08.2026 Вт
2 хв
"Нова пошта" оголосила про зміни в роботі логістики через воєнні виклики
aimg Ірина Гамерська
"Нова пошта" змінює правила доставки посилок: для чого це потрібно Фото: "Нова пошта" змінює правила доставки посилок (facebook.com_nova.poshta.official)
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"Нова пошта" адаптує свою логістику до роботи в умовах воєнних викликів. Компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи.

Що змінилося в роботі понад 56 тисяч точок сервісу та чому це допоможе зберегти посилки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Мета змін: Адаптація логістики до військових викликів задля кращого захисту відправлень клієнтів та підтримки стабільної доставки.
  • Нова модель сортування: Компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень.
  • Масштаб мережі: Мережа працює по всій країні та налічує понад 56 000 точок сервісу (відділення, поштомати, кур'єрська доставка).
  • Відстеження посилок: Актуальний статус та рух кожного відправлення клієнти можуть перевіряти в офіційному застосунку.
  • Безпека та нерозголошення: Деталі реорганізації, специфіка резервних маршрутів чи розташування об'єктів не коментуються і не розголошуються з міркувань безпеки.

Як зазначили у компанії, "Нова пошта" адаптує логістику до роботи в умовах військових викликів, щоб краще захистити відправлення клієнтів і підтримувати стабільну доставку. Для цього компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень.

Мережа "Нової пошти" працює по всій країні — на сьогодні це понад 56 000 точок сервісу.

Деталі роботи сервісу

Відстеження посилок: Актуальний статус та рух кожного окремого відправлення клієнти можуть відстежити в офіційному застосунку "Нової пошти".

Безпека та нерозголошення: З міркувань безпеки співробітників, клієнтів і логістичних процесів компанія не коментує і не розголошує деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об’єктів.

Читайте також: "Нова Пошта" попереджає про затримки з доставкою посилок
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