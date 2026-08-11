"Новая почта" изменяет правила доставки посылок: зачем это нужно

"Новая почта" адаптирует свою логистику к работе в условиях военных вызовов. Компания переходит на децентрализованную модель сортировки и внедряет резервные системы.

Что изменилось в работе более 56 тысяч точек сервиса и почему это поможет сохранить посылки - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Цель изменений: Адаптация логистики к военным вызовам для лучшей защиты отправки клиентов и поддержания стабильной доставки.

Адаптация логистики к военным вызовам для лучшей защиты отправки клиентов и поддержания стабильной доставки. Новая модель сортировки: Компания переходит на децентрализованную модель сортировки и внедряет резервные системы обработки отправлений.

Компания переходит на децентрализованную модель сортировки и внедряет резервные системы обработки отправлений. Масштаб сети: Сеть работает по всей стране и насчитывает более 56 000 точек сервиса (отделения, почтоматы, курьерская доставка).

Сеть работает по всей стране и насчитывает более 56 000 точек сервиса (отделения, почтоматы, курьерская доставка). Отслеживание посылок: Актуальный статус и движение каждой отправки клиенты могут проверять в официальном приложении.

Актуальный статус и движение каждой отправки клиенты могут проверять в официальном приложении. Безопасность и неразглашение: Детали реорганизации, специфика резервных маршрутов или расположение объектов не комментируются и не разглашаются из соображений безопасности.

Как отметили в компании, "Новая почта" адаптирует логистику к работе в условиях военных вызовов, чтобы лучше защитить отправку клиентов и поддерживать стабильную доставку. Для этого компания переходит на децентрализованную модель сортировки и внедряет резервные системы обработки отправок .

Сеть "Новой почты" работает по всей стране - сегодня это более 56 000 точек сервиса.

Детали работы сервиса

Отслеживание посылок: Актуальный статус и движение каждой отдельной отправки клиенты могут отследить в официальном приложении "Новой почты".

Безопасность и неразглашение: Из соображений безопасности сотрудников, клиентов и логистических процессов компания не комментирует и не разглашает детали реорганизации, специфику резервных маршрутов или расположение объектов.