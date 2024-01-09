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"Нова пошта" змінює назву

Фото: "Нова пошта" змінює назву на Nova (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Один з двох найбільших операторів поштового зв’язку України, компанія "Нова пошта", змінює назву. Вона називатиметься Nova.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Ми вже набагато більше, аніж пошта. Саме тому ми прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів - NOVA", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, "Нова пошта" працює на ринку України з 2001 року. Зараз до групи входять декілька компаній:

"Нова пошта" в Україні - доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту. Має 11 400 відділень та 15 500 поштоматів в Україні. Доставляє по країні за 24 години, а в межах міста у той самий день.

Nova Post Europe - компанія, яка надає логістичні послуги в Європі, а також між ЄС та Україною. Компанія вже відкрила свої представництва в 11 країнах:  Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія. Вона має 35 тис. точок сервісу, з яких тільки 83 - власні відділення.

NovaPay - небанківська фінансова установа, яка розвиває власну платіжну систему та надає фінансові послуги. Учасник міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.

Nova Global - компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними маркетплейсами.

Supernova Airlines надає доставку по світу. Компанія зробила лише декілька десятків рейсів між країнами Європи, але невдовзі почне трансконтинентальні польоти вантажними літаками.

ІТ-компанія Nova Digital - виробник веб-додатків та програмного забезпечення.

"Нова пошта" та "Укрпошта"

В Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку, державна "Укрпошта" та приватна "Нова пошта". Перевагою "Укрпошти" є більш низькі тарифи на більшість відправлень та відділення у селах. "Нова пошта" доставляє посилки значно швидше та відрізняється більш сучасним сервісом.

У 2023 році "Нова пошта" з 1 січня суттєво підняла тарифи на посилки. Вартість зросла на 20% і вище.

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