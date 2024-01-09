"Новая почта" меняет название

"Мы уже гораздо больше, чем почта. Именно поэтому мы убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров - NOVA", - говорится в сообщении.

В то же время "Новая почта" как логистический оператор остается "Новой почтой". "Никаких ребрендингов и смены логотипов не будет", - добавили в пресс-службе.

Как отметили в компании, "Новая почта" работает на рынке Украины с 2001 года. Сейчас в группу входят несколько компаний:

"Новая почта" в Украине - доставляет документы, посылки, большие грузы, а также предоставляет услуги фрахтовых перевозок и фулфилмента. Имеет 11 400 отделений и 15 500 почтоматов в Украине. Доставляет по стране за 24 часа, а в пределах города в тот же день.

Nova Post Europe - компания, предоставляющая логистические услуги в Европе, а также между ЕС и Украиной. Компания уже открыла свои представительства в 11 странах: Молдове, Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии и Италии. Она имеет 35 тыс. точек сервиса, из которых только 83 - собственные отделения.

NovaPay - небанковское финансовое учреждение, которое развивает собственную платежную систему и оказывает финансовые услуги. Участник международных платежных систем Visa и MasterCard.

Nova Global - компания, основной фокус которой сосредоточен на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничестве с международными маркетплейсами.

Supernova Airlines предоставляет доставку по миру. Компания совершила всего несколько десятков рейсов между странами Европы, но вскоре начнет трансконтинентальные полеты грузовыми самолетами.

ИТ-компания Nova Digital - производитель веб-приложений и программного обеспечения.

"Новая почта" и "Укрпочта"

В Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Преимуществом "Укрпочты" являются более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах. "Новая почта" доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом.

В 2023 году "Новая почта" с 1 января существенно подняла тарифы на посылки. Стоимость выросла на 20% и выше.