"Нова пошта" відкрила відділення ще в одній європейській столиці: скільки коштує посилка

За даними прес-служби, відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів, максимальний не вказується.

У планах компанії відкрити додаткові відділення в Празі та Брно вже цього року.

Тарифи

Вартість доставки з України в Чехію:

документи - 250 грн;

посилки до 2 кг - 400 грн;

посилки до 10 кг - 600 грн;

посилки до 30 кг - 1200 грн;

вантажі від 31 кг до 1000 кг - 40 грн за 1 кг ваги.

Нова пошта в Європі

"Нова пошта" вже почала працювати в Польщі та Литві. У планах компанії відкрити відділення ще у двох країнах Європи - Румунії та Німеччині. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.

Відкриття відділення у Румунії планують на другий квартал 2023 року, тобто до кінця червня.