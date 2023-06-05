UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Нова пошта" відкрила відділення ще в одній європейській столиці: скільки коштує посилка

Фото: "Нова пошта" відкрила відділення в Празі (novaposhta.ua)
Автор: Олександр Білоус

Український оператор поштового зв’язку компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення у Празі. Чехія стала третьою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі та Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів, максимальний не вказується.

У планах компанії відкрити додаткові відділення в Празі та Брно вже цього року.

Тарифи

Вартість доставки з України в Чехію:

  • документи - 250 грн;
  • посилки до 2 кг - 400 грн;
  • посилки до 10 кг - 600 грн;
  • посилки до 30 кг - 1200 грн;
  • вантажі від 31 кг до 1000 кг - 40 грн за 1 кг ваги.

Нова пошта в Європі

"Нова пошта" вже почала працювати в Польщі та Литві. У планах компанії відкрити відділення ще у двох країнах Європи - Румунії та Німеччині. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.

Відкриття відділення у Румунії планують на другий квартал 2023 року, тобто до кінця червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяНовая почта