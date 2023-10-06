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"Новая почта" открыла первое отделение еще в одной стране ЕС: сколько будут стоить посылки

Украина, Пятница 06 октября 2023 14:35
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"Новая почта" открыла первое отделение еще в одной стране ЕС: сколько будут стоить посылки Фото: Новая почта открыла отделение в Словакии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский оператор почтовой связи компания "Новая почта" открыла первое отделение в Братиславе. Словакия стала шестой страной ЕС, в которой работает Nova Post Europe.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отделение работает каждый день с документами посылками до 100 кг.

Также доступна курьерская доставка Nova Post по всей Словакии. Доставка из Словакии в Украину - от 5 суток.

Стоимость доставки из Словакии в Украину составляет:

  • документы - 12 евро;
  • посылки до 2 кг - 15 евро;
  • посылки до 10 кг - 20 евро;
  • посылки до 30 кг - 35 евро;
  • посылки от 30 до 100 кг - 1,2 евро за каждый кг.

Доставка или забор курьером оплачивается дополнительно +3 евро для отправки до 30 кг или + 8 евро за каждый кг для отправок от 31 до 100 кг.

Работа "Новой почты" в Европе

Напомним, "Новая почта" в 2022 году начала работать в странах ЕС, где находятся около 6 млн беженцев из Украины. Словакия стала шестой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы, Чехии, Румынии и Германии.

В Германии уже открыто три отделения. До конца года планируется открыть в Германии еще 17 отделений.

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