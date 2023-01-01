"Нова пошта" суттєво підвищила тарифи з 1 січня 2023 року

Один з двох найбільших операторів поштового зв’язку, компанія "Нова пошта", суттєво підняла тарифи на доставку з 1 січня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
З даними прес-служби, вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково.
Посилки між відділеннями та поштоматами по місту:
Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:
Крім того, встановлена, доплата за доставку/забір кур’єром:
Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 гривень.
Також компанія скасувала плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 гривень.
Нагадаємо, найбільші поштові оператори України, "Нова пошта" та "Укрпошта", змінять графіки роботи на Різдво та Новий рік.
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