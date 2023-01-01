"Нова пошта" суттєво підвищила тарифи з 1 січня 2023 року

З даними прес-служби, вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково.

Посилки між відділеннями та поштоматами по місту:

до 2 кг - 50 грн (зараз 40 гривень)

до 10 кг - 80 грн (зараз 60 гривень)

до 30 кг - 120 грн (зараз 80 гривень)

Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:

до 2 кг - 70 грн (зараз 60 гривень)

до 10 кг - 100 грн (зараз 80 гривень)

до 30 кг - 140 грн (зараз 120 гривень)

Крім того, встановлена, доплата за доставку/забір кур’єром:

для відправлень до 30 кг +35 грн до тарифу.

за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг +100 грн до тарифу.

Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 гривень.

Також компанія скасувала плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 гривень.