UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

"Нова пошта" призупинятиме роботу під час повітряних тривог

17:18 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: "Нова пошта" змінює правила роботи під час повітряної тривоги (Getty Images)

"Нова пошта" призупинятиме роботу своїх об'єктів під час повітряних тривог, а також запускає власну систему моніторингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Алгоритм дій під час тривог

У компанії наголосили, що безпека людей є абсолютним пріоритетом. У разі оголошення тривоги всі робочі процеси негайно зупиняються, а працівники переходять до найближчого укриття.

"Життя та безпека людей для нас - абсолютний пріоритет. У разі оголошення повітряної тривоги, незалежно від типу загрози, діє чіткий і непорушний алгоритм: усі робочі процеси негайно зупиняються, а працівники переходять до найближчого укриття", - повідомили в "Новій пошті".

Щоб мінімізувати вплив вимушених зупинок на швидкість доставки, компанія завчасно реалізує такі заходи:

  • залучає додатковий персонал;
  • перерозподіляє навантаження між об'єктами;
  • коригує логістичні маршрути;
  • використовує додаткові операційні вікна завдяки скороченню комендантської години.

Децентралізована модель та безпека

"Нова пошта" також поетапно переходить на децентралізовану модель фулфілменту.

Вона передбачає розподіл операцій та товарних запасів між багатьма майданчиками по всій країні. Це дозволить знизити залежність від великих центрів та забезпечити безперервність роботи сервісу.

"Тому говорити про фінальну точку переходу некоректно, адже ми адаптуємо систему відповідно до безпекової ситуації та потреб компанії чи клієнтів", - уточнили у пресслужбі.

З міркувань безпеки географію нових об’єктів, обсяги товарів та резервні маршрути у компанії принципово не розголошують.

Росія не припиняє атак на "Нову пошту"

Нагадаємо, останніми тижнями російські війська систематично завдають ударів по логістичній інфраструктурі компанії в різних регіонах України.

Зокрема, 13 вересня РФ черговий раз атакувала реактивним БПЛА термінал "Нової пошти" на Одещині.

Внаслідок ворожого удару поранення отримали двоє людей, а компанія взяла на себе зобов'язання компенсувати всі завдані збитки.

Крім того, на початку вересня росіяни завдали удару ракетою-дроном "Бандероль" по депо та відділенню в Дніпрі. Тоді внаслідок атаки загинув співробітник "Нової пошти", ще п'ятеро працівників дістали осколкові поранення.

Через постійні обстріли та знищення ключових об'єктів керівництво "Нової пошти" вирішило змінити модель зберігання товарів.

Щоб уберегти майно клієнтів і ритейлерів від повторних атак ворога, компанія почала перетворювати свої відділення по всій країні на роззосереджені склади.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новая почтаВійна в УкраїніАтака дронівРосійська Федерація