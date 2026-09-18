"Новая почта" будет приостанавливать работу во время воздушных тревог

"Новая почта" будет приостанавливать работу своих объектов во время воздушных тревог, а также запускает собственную систему мониторинга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В компании подчеркнули, что безопасность людей является абсолютным приоритетом. При объявлении тревоги все рабочие процессы немедленно останавливаются, а работники переходят к ближайшему укрытию.
"Жизнь и безопасность людей для нас - абсолютный приоритет. В случае объявления воздушной тревоги, независимо от типа угрозы, действует четкий и незыблемый алгоритм: все рабочие процессы немедленно останавливаются, а работники переходят к ближайшему укрытию", - сообщили в "Новой почте".
Чтобы минимизировать влияние вынужденных остановок на скорость доставки, компания заблаговременно реализует следующие меры:
"Новая почта" также поэтапно переходит на децентрализованную модель фулфилмента.
Она предполагает распределение сделок и товарных запасов между многими площадками по всей стране. Это позволит снизить зависимость от крупных центров и обеспечить непрерывность работы сервиса.
"Поэтому говорить о финальной точке перехода некорректно, ведь мы адаптируем систему в соответствии с безопасной ситуацией и потребностями компании или клиентов", - уточнили в пресс-службе.
Из соображений сохранности географию новейших объектов, размеры продуктов и резервные маршруты в компании принципиально не разглашают.
Напомним, в последние недели российские войска систематически наносят удары по логистической инфраструктуре компании в разных регионах Украины.
В частности, 13 сентября РФ в очередной раз атаковала реактивным БПЛА терминал "Новой почты" в Одесской области.
В результате вражеского удара ранения получили два человека, а компания взяла на себя обязательство компенсировать все нанесенные убытки.
Кроме того, в начале сентября россияне нанесли удар ракетой-дроном "Бандероль" по депо и отделению в Днепре. Тогда в результате атаки погиб сотрудник "Новой почты", еще пятеро работников получили осколочные ранения.
Из-за постоянных обстрелов и уничтожения ключевых объектов руководство "Новой почты" решило изменить модель хранения товаров.
Чтобы уберечь имущество клиентов и ритейлеров от повторных атак врага, компания начала превращать свои отделения по всей стране в рассредоточенные склады.