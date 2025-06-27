"Нова пошта" отримає великий кредит та скоротить персонал

Кредит призначений для фінансування частини програми капітальних інвестицій на 2025-2026 роки. Першочергова увага буде приділена підвищенню операційної ефективності та підтримці стратегії розвитку компанії в Україні в умовах війни.

Кредит складатиметься з двох траншів: 35 млн євро, що підлягає виділенню під час підписання та 15 млн євро на розгляд банку. Загальна вартість проєкту становить 69,1 млн євро. Проєкт пройшов стадію фінального огляду та очікує затвердження.

У рамках існуючого кредиту в травні 2025 року компанія повідомила банку про заплановане скорочення близько 2900 працівників, що становить менше 10% від загальної чисельності.

За даними ЄБРР, аналіз о процесу скорочення підтвердив, що клієнт дотримується передбачених кредитною угодою умов таких колективних звільнень, надав детальний опис процесу скорочення, а також має ефективний процес взаємодії з профспілкою, яка поінформована про масштабний план реструктуризації, що впливатиме на працівників протягом усього 2025 року.